Destino de Sergio Ramos deve ser o futebol mexicano

Apesar de um vídeo promocional acender um alerta para o zagueiro Sergio Ramos ser um suposto reforço do Atlético-MG , a tendência é que ele vá para outro país do continente americano. Mais especificamente, o México.

O defensor espanhol de 38 anos tem conversas de caráter avançado para ser reforço do Monterrey, clube onde estão outros nomes também de passagem considerável pelo Sevilla. A saber, são os casos do meio-campista espanhol Óliver Torres e do atacante argentino Lucas Ocampos.

Em negociação reconhecida pelo presidente da representação mexicana, Antonio Noriega, a questão econômica foi uma barreira gradualmente superada ao longo dos contatos. Desse modo, a avaliação do Monterrey é de otimismo para concretizar o negócio pelo vitorioso defensor espanhol.

Na reta final de 2024, outros clubes da América Latina se aproximaram do staff de Sergio Ramos para saber os termos do atleta. Nesse sentido, quem teve maior proximidade entre apresentação de projeto esportivo e questões financeiras foi o Boca Juniors. Todavia, na época, o fato de ter de viver longe do continente europeu onde vivem seus filhos e sua esposa, a jornalista espanhola Pilar Rubio, foi ponto determinante para que ele negasse a proposta.

Caso o acordo se concretize, esta será a primeira experiência do jogador fora do continente europeu. Com formação no Sevilla, ele marcou época com a camisa do Real Madrid, entre 2005 e 2021, antes de rumar para o Paris Saint-Germain. Em 2023, ele retornou ao seu clube formador onde ficou por apenas uma temporada, disputando 37 confrontos até o fim do acordo, em julho do ano passado.