Cuca valoriza empate do Atlético, mas alerta: ‘Agora é ganhar todos os jogos’

O Atlético ficou no empate por 1 a 1 com o América, na noite desta quarta-feira (29), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo começou o jogo perdendo, após contra-ataque e conclusão de Fabinho, e buscou o empate com Bernard, no fim do segundo tempo.

Assim, o técnico Cuca valorizou o empate e observou o crescimento técnico e tático do elenco que comanda.