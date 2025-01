Cuca rechaça problemas com a diretoria do Atlético em relação às contratações

Treinador do Atlético garante que tem encontros diários com setores do clube para definições de nomes pontuais / Crédito: Jogada 10

O técnico do Atlético, Cuca, foi questionado durante a entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o América, na noite da última quarta-feira (29), pelo Campeonato Mineiro, sobre o possível incômodo com as poucas contratações do Galo na janela de transferências. Contudo, o treinador foi enfático e garantiu que não tem qualquer problema com isso. “Quem disse que estou insatisfeito? Não estou insatisfeito com nada. Estamos começando agora um trabalho”, afirmou inicialmente.

Assim, ele também informou que o Galo já possui um elenco formado e que busca reforços pontuais para completar o grupo.

“Trouxemos o Natanael, o Gabriel Menino, o Júnior Santos e agora o Cuello. Estamos trazendo jogadores pontuais, sem inflar o elenco e gradualmente suprindo as carências que o grupo tem”, acrescentou. O Jogada10 apurou recentemente que o treinador havia cobrado a diretoria sobre contratações. O Galo perdeu jogadores importantes e ainda não fez todas as reposições. Além disso, a reportagem indicou que Cuca deseja a chegada de alguns atletas, como um atacante de beirada e um zagueiro. No entanto, Cuca alerta que há uma responsabilidade dentro do clube.