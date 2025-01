Caixinha explica motivo de voltar a utilizar Gil: ‘Tem grande importância’

O torcedor do Santos viu uma antiga novidade no banco de reservas nesta quarta-feira (29/01), na derrota para o São Bernardo por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista. Antes afastado do restante do elenco, o zagueiro Gil esteve entre os relacionados e voltou a ser opção para o técnico Pedro Caixinha.

“Tive uma segunda conversa com ele, é um jogador com importância e experiência, mas é igual a todos os outros que fazem parte do plantel. É igual em todas as regras e decisões. Hoje, não pudemos trazer Escobar, então abriu-se uma brecha. Além de ser um jogador que contamos, Gil vai ter relação com elenco e comissão técnica. Vai ser um elo entre comissão e elenco. Ajudar jovens jogadores em particular na defesa. Vai seguir trabalhando bem com eles. Terá chance quando entendermos que é a hora certa”, disse Caixinha.

Gil deve voltar a ser peça frequente no Santos

Agora, a expectativa é que Gil seja uma figura mais comum na lista de relacionados das partidas do Santos. Contudo, o defensor segue sem uma data para estrear na temporada. No ano passado, Gil foi titular em praticamente todos os jogos de Paulistão e Série B, mas ainda não atuou em 2025.

Até aqui, o Peixe conta para a zaga com Luan Peres e Zé Ivaldo entre os titulares, além de João Basso e Luisão como reservas imediatos. Gil aparece como quinta opção no setor.