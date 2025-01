Barcelona renova com Pedri até 2030

O Barcelona renovou, nesta quinta-feira (30), o contrato do meia Pedri, de 22 anos, cria das categorias de base do clube, até junho de 2030. Em grande fase no time catalão, o jogador teve seu vínculo renovado para ‘blindá-lo’ de possíveis interesses de outros gigantes do futebol europeu.

O Barça não revelou o valor da multa rescisória. No entanto, na última renovação, em 2021, a rescisão de contrato estava estipulada em 1 bilhão de euros (R$ 6.2 bilhões).