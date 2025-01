Augusto Melo pede destituição de presidente do Conselho do Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, entrou com um pedido de destituição de Romeu Tuma Jr da presidência do Conselho Deliberativo do clube. Os dois vem trocando farpas e entrando em um grande conflito, desde o início do processo de impeachment do mandatário do Timão.

O pedido de Augusto Melo acabou enviado à Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. O mandatário acusa Romeu Tuma Jr de conduzir o processo de impeachment contra ele de forma parcial e também de prejudicar a imagem do clube. Além disso, o dirigente argumenta que o presidente do Conselho Deliberativo precisa estar sendo afastado enquanto o processo contra ele vem sendo julgado pelo órgão.

Esse tipo de caso, aliás, precisa estar sendo julgado pelos membros da Comissão de Ética e Disciplina. Além disso, levam em média pelo menos dois meses. Romeu Tuma Jr se defendeu das acusações. “Como tenho repetidamente afirmado, meu compromisso é unicamente com o Corinthians. Enquanto desempenhar a função de Presidente do Conselho seguirei sendo imparcial, defendendo única e exclusivamente os interesses do clube, seguindo rigorosamente seu estatuto. As críticas ou até mesmo acusações infundadas são esperadas e até naturais de quem se sente contrariado, já estou acostumado. Todas elas serão tratadas no momento oportuno e no foro adequado”, disse Romeu Tuma, em contato ao ”ge”. A briga entre Augusto Melo e Romeu Tuma Jr Os dois dirigentes vem trocando farpas há muito tempo. Afinal, na última votação para o impeachment, na segunda-feira (20), Augusto Melo e Romeu Tuma Jr. discutiram no ginásio do Parque São Jorge. A cerimônia, aliás, precisou ser suspensa por conta de um conflito entre os dois, onde sobrou dedo na cara e troca de palavras ofensivas. Ambos precisaram ser separados.