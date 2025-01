Atlético-MG anuncia contratação do atacante Cuello

O Atlético-MG anunciou a contratação do atacante Tomás Cuello na tarde desta quinta-feira (30) através das redes oficiais do clube. Após negociações com o Athletico-PR, o jogador firmou contrato com o Galo até dezembro de 2028.

Assim, o argentino de 24 anos é o quinto reforço do time mineiro para a temporada, que já anunciou Gabriel Menino, Patrick, Natanael e Júnior Santos para as disputas do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.