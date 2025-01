Após estreia pelo Vasco, Zuccarello pública imagem ainda criança com Tchê Tchê

Um dos destaques do Vasco na Copa São Paulo de Juniores, o meia Zuccarello estreou pelo time profissional do Cruz-Maltino na última quarta-feira (29), em São Januário, com o pé direito. A equipe venceu o Maricá e segue como a única invicta no Campeonato Carioca de 2025.

No entanto, um fato curioso chamou atenção. Há sete anos, quando ainda era criança, o meia postou uma imagem com Tchê Tchê, hoje seu companheiro no Vasco. Na época, o volante defendia o Palmeiras, enquanto a jovem promessa do Gigante da Colina jogava na base do Corinthians. A foto foi tirada durante uma partida entre amigos de MC Livinho e amigos de Gabriel Jesus.