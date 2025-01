Anthoni celebra nova chance como titular do Inter: ‘Cada jogo é um sonho realizado’

Pelo segundo ano seguido, Anthoni disputa o Campeonato Gaúcho como goleiro titular do Inter. Afinal, na última temporada, o arqueiro precisou substituir Ivan na primeira partida do Estadual após lesão do então titular e, agora, já iniciou no primeiro duelo à frente do gol Colorado. O experiente Rochet está se recuperando de uma tendinose no joelho esquerdo, que foi constadada nos exames de pré-temporada. Assim, não há prazo para o retorno do uruguaio e o jovem seguirá na posição. O atleta falou sobre a experiência em 2024 e a expectativa para 2025.

"Pessoalmente carrego muitos aprendizados do ano de 2024, que de alguma maneira norteiam o trabalho para 2025, porém é um momento novo, um molde de campeonato diferente. Também pelo fato de já começar a temporada de titular, acaba interferindo na preparação como um todo, tanto mental, quanto técnica e física. Assim como sempre fiz até aqui, busco fazer meu melhor todos dias, para estar sempre o mais apto possível para os desafios que virão", disse.

O jovem goleiro de 23 anos também comentou sobre a importância de estar disputando novamente o Gauchão e destacou o ritmo de jogo entre outros pontos. “Experiência, rodagem, ritmo de jogo, além de sempre realizar um sonho a cada jogo que eu visto a camisa do Inter. Estar jogando é sempre bom pra qualquer jogador, ainda mais numa temporada tão importante como essa”, comentou Anthoni. Invicto na temporada No Campeonato Gaúcho, o Inter de Anthoni segue invicto. Até o momento, foram duas vitórias e um empate no torneio. Assim, o Colorado é o líder do Grupo B, com sete pontos. Além disso, tem a melhor campanha do Estadual, ao lado do Grêmio, líder do Grupo A. O goleiro, aliás, não sofreu gols nos últimos dois jogos.