Vlahovic é especulado no Barcelona após perder espaço na Juventus

Dusan Vlahovic, atacante de 25 anos que perdeu espaço na Juventus desde a chegada do técnico Thiago Motta, é especulado no Barcelona. De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, o sérvio, que chegou à Juve em 2022 após uma temporada impressionante na Fiorentina por 75 milhões de euros, pode ter o Barça e o PSG como opções para a próxima temporada.

