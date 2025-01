Torcida do Flamengo ganha ‘setor extra’ para jogo da Supercopa do Brasil

Depois dos compromissos pelo Carioca no meio de semana, Botafogo e Flamengo disputam no domingo (2), às 16h, a taça da Supercopa do Brasil. Campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, os times cariocas contarão com o estádio cheio para o clássico. Afinal, cerca de 37 mil ingressos já foram vendidos.

Como de praxe, a torcida do Flamengo marcará presença em peso na decisão. Por conta disso, a organização do jogo da Supercopa do Brasil abrirá um setor extra para os torcedores rubro-negros. O setor oeste, destinado aos rubro-negros, não tem mais bilhetes disponíveis. Sendo assim, quatro áreas do setor Leste serão para os rubro-negros, já que não terá um setor misto para o jogo. A informação é do site ‘Metrópoles”.