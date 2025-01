Santos ganha meio milhão de seguidores após retorno de Neymar

Os holofotes do mundo estão voltados para a Vila Belmiro. Afinal, o Santos conta os segundos para confirmar de forma oficial o retorno do ídolo Neymar. O atacante, que já foi anunciado pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, deve chegar no CT Rei Pelé para assinar contrato com o Peixe. Contudo, a chegada do astro vem sendo tão icônica que vem aumentando as receitas e engajamentos do clube.