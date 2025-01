Presidente da liga espanhola torce por permanência de Vini Jr no Real Madrid

O craque Vini Jr. voltou a ser pauta no futebol espanhol, agora devido a uma possível transferência para a Arábia Saudita. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, afirmou que entenderia uma eventual saída do atleta. Por outro lado, o presidente da LaLiga declarou que torce pela permanência do brasileiro.

Aliás, embora deseje que Vini Jr. continue na Espanha, Javier Tebas destacou que, caso o jogador deixe o campeonato, outros atletas suprirão essa ausência.