Portuguesa x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

No Pacaembu, nesta quarta-feira (29/1), o São Paulo encara a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista está invicto na competição com um empate e duas vitórias, liderando a sua chave. Mas, em contrapartida, a Lusa ainda não venceu na competição, com dois empates e duas derrotas. Assim, busca se reabilitar rapidamente para ainda sonhar com coisas grandes no Estadual. Este duelo tradicionalíssimo do futebol paulista terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 20h05 (de Brasília) sob o comando do premiado Cesar Tavares.