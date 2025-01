Manchester City vira sobre o Brugge, se classifica na Champions, mas pegará pedreira

Time de Guardiola dá susto ao sair atrás dos belgas (que também avançam), mas consegue virada para garantir a vaga; veja quem enfrentará / Crédito: Jogada 10

O Manchester City até flertou com uma eliminação precoce em pleno Etihad Stadium. Mas, com toque brasileiro, conseguiu a virada por 3 a 1 para cima do Club Brugge, nesta quarta-feira (29), classificando-se para os play-offs da Champions League. Savinho saiu do banco para ajudar a equipe de Pep Guardiola, que avança na bacia das almas (em 22º de 24 possíveis) após entrar na oitava e última rodada da fase de Liga fora da zona de classificação. O Brugge, mesmo derrotado, garante vaga nos critérios de desempate como 24º, com o Dínamo Zagreb (25º) eliminado no saldo de gols. A equipe belga enfrenta o Borussia Dortmund na fase de play-offs, enquanto os Citizens pegam o Bayern de Munique.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atenção: os adversários das equipes podem mudar, já que a rodada segue em andamento.

LEIA MAIS: Após perder Neymar, Al-Hilal sonha com contratação de Rodrygo Primeiro tempo estranho O City, como de costume, dominava inteiramente a posse de bola, buscando abrir buracos enquanto trocava passes de um lado para outro. O Brugge, por sua vez, tinha espaço nos contra-ataques. A primeira grande oportunidade da partida foi com Foden. Pela esquerda, ele recebeu de Haaland e soltou o canudo, errando o alvo por pouco, aos 12′. Logo depois, aos 15′, gol anulado do City. Gundogan, completamente impedido, dominou na grande área, girou e bateu cruzado para superar Mignolet. O árbitro anulou corretamente com ajuda imediata de seu assistente. O Brugge se assanhou e, aos 40′, fez Ederson trabalhar pela primeira vez. Jashari, livre no meio-campo, carregou e testou de longe, rasteiro. O goleiro brasileiro caiu para fazer a defesa. Aos 44′, não deu para o brazuka. Em contra-ataque de altíssima velocidade, o Brugge desceu pela esquerda. Matheus Nunes, que atuava como lateral-direito, tentou o bote mesmo em minoria. Ele, porém, errou o desarme, o que possibilitou Jutgla de passar por ele, invadir a área e rolar para trás. Onyedika, livre, chutou de primeira para superar Ederson, aos 43′.

Savinho entra e muda o jogo Na volta do intervalo, Guardiola mexeu, colocando Savinho a campo. A substituição logo surtiu efeito, já que o City fez duas chegadas perigosas pela esquerda. Numa delas, logo aos 2′, Stones cabeceou livre da pequena área, mas mandou a centímetros da trave, para desespero do Etihad Stadium. Aos 7′, o empate. Kovacic arrastou pelo meio, ninguém o marcou e ele agradeceu o convite, chutando de fora da área e acertando o cantinho de Mignolet, reacendendo o estádio em Manchester. Aos 13′, De Bruyne quase virou. No contra-ataque, Tzolis fez grande jogada e por muito pouco não fez o segundo dos visitantes. O City, então, conseguiu a sonhada virada. Savinho deu linda enfiada para Gvardiol, que cruzou rasteiro. Ordonez foi tentar afastar e mandou contra o próprio patrimônio, aos 17′. Haaland perdeu grande chance para fazer o terceiro, com Savinho errando também no rebote. Mas, aos 32′, o brasileiro conseguiu a redenção, anotando o terceiro gol e dando alívio aos citizens. Ele aproveitou grande lançamento de Stones para dominar no peito e, de direita, bater por baixo de Mignolet.