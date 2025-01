Jornalista desbanca ídolos e define Neymar como maior retorno

“É uma vitória para o Santos como instituição e para a torcida repatriar o Neymar, porque isso é muito difícil. Para mim essa é a maior volta da história do futebol brasileiro, de um jogador que sai e volta. Supera Romário e Ronaldo por dois fatores. O Romário voltou como o melhor jogador do mundo depois de ganhar uma Copa. Voltou no auge que o Neymar não está. Mas o Neymar é mais midiático que o Romário, e mais até que o Ronaldo. O Romário, muita gente associa assim, o Romário é uma imagem midiática, mas ele era mais polêmico do que midiático. E até na época do Romário no Flamengo, o Flamengo não conseguiu capitalizar tanto com a imagem do Romário”, disse.

“O Neymar Tem essa coisa de ser um ídolo de gerações, como foi o Ronaldinho Gaúcho, de gerar tendências, isso é muito forte. E pra mim o principal fator sobre a perspectiva de clube é conseguir trazer de volta um craque revelado em casa. O Romário, por exemplo, foi revelado no Vasco, quando voltou foi pro Flamengo, o Ronaldo foi revelado no Cruzeiro e voltou pro Corinthians. E caras como o Philippe Coutinho voltou pro Vasco, os cara e Lucas que voltaram pro São São grandes também, mas o Neymar foi muito maior. E voltar pro Santos, com o Santos nessa situação, voltando da segunda divisão, com o clube em baixa, trazer um cara desse tamanho, pra mim é fazer algo mais grandioso do que o Romário e o Ronaldo na época, que foram contratações gigantescas, muito impactantes”, completou.

O retorno de Neymar

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal para retornar ao Santos. O jogador tentava a rescisão há alguns dias, mas ele precisou abrir mão de uma quantia de 65 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de de R$ 385 milhões, para chegarem a um acordo.

Na terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Assim, a expectativa é que Neymar acabe sendo anunciado no site oficial do clube e nas redes sociais nos próximos dias, com um contrato até junho deste ano.

Início no Santos

O craque brasileiro foi revelado pelo Santos e fez a sua primeira partida como profissional em março de 2009. Em pouco mais de quatro anos com a camisa do Peixe, Neymar atuou em 225 partidas e marcou 136 gols. Assim, se tornou o maior artilheiro do clube após a era Pelé.