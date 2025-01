Grêmio concentra esforços em fechar com Lucas Esteves e um ponta experiente

O planejamento do Grêmio é se mobilizar para acertar com um ponta, além de ter um desfecho positivo na disputa judicial pelo lateral-esquerdo Lucas Esteves. Por outro lado, a diretoria do Imortal descartou avançar nas tratativas pelo zagueiro Emanuel Mammana.

Contudo, ainda não houve a divulgação de candidatos a possíveis reforços para esta posição. Quinteros também indicou que o plano do Tricolor Gaúcho é concluir a negociação com mais três ou quatros atletas para qualificar o elenco. Além disso, outro foco do Imortal é vencer a disputa judicial com o Vitória pelo lateral-esquerdo Lucas Esteves. Assim, a intenção é provar que teve a atitude correta ao pagar a multa rescisória. Os gaúchos também buscam comprovar que a cláusula ativada pelo Leão da Barra, que garantiria a permanência do jogador é ilegal juridicamente. Deste modo, o Grêmio se mantém otimista nesta situação.

Grêmio decide não avançar em conversas por defensor argentino

O treinador Gustavo Quinteros também indicou a contratação do zagueiro Emanuel Mammana, com quem trabalhou no Velez Sarsfield, da Argentina. No entanto, após análise o Imortal optou por não dar prosseguimento e oficializar uma proposta. Vale relembrar que a diretoria e a comissão técnica identificaram a zaga também como uma carência. Um dos seus alvos é o zagueiro Marcão, que está no Sevilla, da Espanha. Porém, o clube entende que etá longe de obter um acerto nas tratativas. O Tricolor Gaúcho realizou uma proposta de empréstimo de uma temporada e propôs pagar os vencimentos em sua totalidade. Apesar disso, a oferta salarial não agradou ao defensor inicialmente.