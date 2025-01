Ferj quer soluções de empresa após críticas de Filipe Luís sobre bola do Carioca

Entidade destaca experiência do técnico do Flamengo e a qualidade da Penalty, mas acredita em 'existência de algum fator ou viés pontual' / Crédito: Jogada 10

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) se manifestou sobre às críticas do técnico Filipe Luís, do Flamengo, sobre a bola do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (29), a entidade, em nota assinada pelo presidente Rubens Lopes, pediu a Penalty, fornecedora do equipamento, que busque correções ou causas por conta das declarações do treinador. Além disso, o comunicado ressaltou a experiência do treinador rubro-negro, mas também não deixou de elogiar a marca, que é muito experessiva no país. “Cremos ser de suma importância a sinalização do Filipe Luís e a permeabilidade da Penalty em relação ao tema de modo a buscar causas, fazer diagnóstico e estabelecer tratamento adequado, para o bem de todos”, em trecho da nota.

"Tais fatos não invalidam a possibilidade da existência de algum fator ou viés pontual, gerador de imperfeições observadas pelo treinador Filipe Luís", em novo trecho.

Nota completa da Ferj “Em razão de declarações críticas sobre a bola oficial do Campeonato Carioca, realizada há poucos dias pelo consagrado Filipe Luís, inquestionável profissional com retidão, qualidade, conhecimento e credibilidade para fazê-las, construídas ao longo de uma carreira profissional incontroversa, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro não poderia deixar de levar tal fato ao conhecimento oficial da empresa responsável pelo produto, a Penalty, com o objetivo de sinalizar para a necessidade de explicações, avaliação de possíveis desconformidades e busca de correções. Sobre a Penalty, não paira nenhuma dúvida quanto ao seu critério de qualidade, comprovado pela FERJ durante vários anos de utilização de seus produtos. Se por um lado, a imensidão da experiência com a bola Penalty, sem queixas, pode servir de alicerce para atestar a qualidade e satisfação do produto, tais fatos não invalidam a possibilidade da existência de algum fator ou viés pontual, gerador de imperfeições observadas pelo treinador Filipe Luís. Provavelmente ou possivelmente encontradas em um lote da produção, ou em unidades submetidas à inobservância das recomendações técnicas de uso, transporte ou armazenamento.

Seja por esse ou aquele motivo, cremos ser de suma importância a sinalização do Filipe Luís e a permeabilidade da Penalty em relação ao tema de modo a buscar causas para o bem de todos. À Penalty e ao Filipe Luís, nossos agradecimentos pelo feedback de ambos, numa demonstração de harmonia e busca de soluções. Rubens Lopes, presidente da FERJ”

O que disse Filipe Luís? O técnico Filipe Luís teceu críticas à qualidade da bola do Carioca e afirmou que atrapalha o andamento do jogo. O treinador do Flamengo, inclusive, disse que sofreu com o produto quando era jogador de futebol. “O que atrapalha é a bola. O campo estava bom, mas a bola é horrível. Queria que vocês perguntassem aos jogadores a opinião deles sobre a bola da Penalty. Já joguei com ela e estou vendo eles sofrerem. O que faltou foi a bola em condições”, comentou Filipe Luís, após Flamengo x Volta Redonda.