Caixinha analisa virada sofrida pelo Santos: ‘Time ficou emocionalmente abalado’

Comandado por Pedro Caixinha, o Santos perdeu para o São Bernardo por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira (29), no Estádio 1º de Maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Assim, o resultado confirma a terceira derrota consecutiva da equipe no Estadual. Após o jogo, o técnico analisou o momento do time.

"Sempre que acontece uma derrota é uma questão que mexe conosco. Imagine uma sequência", comentou o treinador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Nesse momento, temos que analisar o crescimento da equipe. Se tirarmos o lance do gol, padrão que temos dificuldade em defender, encaixe de área. Fora isso, vi a equipe fazer coisas interessantes. Ainda não alcançamos resultados. Não podemos ganhar sofrendo gols como esses", concluiu. Com esse resultado, o Peixe permanece com quatro pontos na classificação, ocupando a segunda posição do Grupo B e desperdiçando a chance de colar no líder Guarani. O técnico comentou que o time ficou emocionalmente abalado após o empate, mas garantiu que vai controlar essa situação para os próximos duelos. "Hoje começamos um ciclo de começar a dar resposta. Até determinado momento, gostamos da forma como a equipe encarou. Nossa entrada no segundo tempo. Mas depois o empate e o 2 a 1, com a equipe muito emocionalmente abalada, não pode acontecer dessa maneira. Isso está identificado. Estou a crer que vamos erradicar, não sei se essa é a palavra, mas vamos controlar melhor essa situação", garantiu Caixinha. Caixinha falou sobre Neymar no Santos Pedro Caixinha comentou sobre a chegada de Neymar no clube. O comandante demonstrou ansiedade para receber o jogador que, segundo o técnico, vai dar dinâmicas diferentes para o time. "Temos muito claro onde ele vai jogar, temos claro como vai chegar. Ainda não tive a chance de falar com ele, não me foi apresentado. Teremos todo o gosto de falar com ele depois que estiver conosco. Não quero que ele saiba do que estou a dizer dessa forma. Estamos muito satisfeitos de receber um jogador como Neymar, vai dar dinâmicas diferentes para o nosso time", comentou. Agora, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Santos de Pedro Caixinha terá pela frente o segundo clássico da temporada, que será contra o São Paulo, no próximo sábado (1), às 20h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.