Botafogo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Primeiro grande clássico do Cariocão e já com jeito de decisão, pois Bota e Flu estão mal na tabela. Imperdível

Pelo Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense buscam uma arrancada para garantir uma vaga nas semifinais da competição. Para isso, os arquirrivais se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no primeiro clássico de 2025, pela 6ª rodada. No momento, a distância para o líder Maricá, recém promovido à primeira divisão, é de cinco pontos. Dessa forma, ambas as equipes somam seis pontos, no momento, em cinco partidas disputadas. Nesse sentido, a diferença entre as duas equipes na classificação é por conta do número de vitórias. Os donos da casa estão na 6ª colocação, enquanto os comandados do técnico Mano Menezes ocupam a 8ª posição.

Este duelo conta com a cobertura mais do que especial da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h (de Brasília). A narração é de Christopher Henrique.