Botafogo negocia contratação do atacante Rwan Cruz, ex-Vasco

O Botafogo segue em busca de reforços para o ataque. Após confirmar a chegada do meia-atacante Artur, o clube agora mira Rwan Cruz, do Ludogorets, da Bulgária. A diretoria considera o jogador uma opção para suprir a saída de Tiquinho Soares, que se transferiu para o Santos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aliás, a negociação prevê um vínculo de quatro temporadas, e o staff do atleta está otimista com o acerto. Revelado pelo Santos, Rwan também teve uma passagem pelo Vasco antes de se transferir para o futebol europeu em 2023. Atualmente, o jogador está na França, onde sua equipe se concentra para enfrentar o Lyon na última rodada da Liga Europa. A expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro na próxima semana. A informação inicial sobre a negociação é do jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”