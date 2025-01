Bayern joga para o gasto, vence lanterna e vai à repescagem da Champions

O Bayern chega aos 15 pontos. Mas não foi o suficiente para alcaçar o G8. Afinal, terminou em décimo lugar. Assim, terá de jogar a repescagem contra Celtic ou Manchester City (o sorteio será nesta sexta-feira) para alcançar as oitavas de final. O Slovan termina a competição 35º e em penúltimo lugar, com oito derrotas em oito jogos e nenhum ponto.

O Bayern de Munique, em casa, a Allianz Arena, em Munique, não fez um grande jogo diante do Slovan Bratslava. Mas alcançou o seu objetivo. Afinal, nesta quarta-feira, 29/1, pela oitava e última rodada da fase de pontos corridos da Champions, venceu o eliminado time eslovaco por 3 a 1, gols de Thomas Müller, Kane e Coman. Tolic descontou no fim.

O Bayern entrou com quatro atacantes e um volante, tudo para buscar a goleada diante do lanterna. Nos primeiros minutos, simplesmente não deixou o Slovan jogar e, quando abriu o placar aos sete minutos, numa cabeçada de Thomas Müller após cruzamento de Kimmich, já tinha criado três oportunidades, uma com Tel, que obrigou o goleiro Takac a uma grande defesa.

O Slovan teve uma grande chance com Barseghyan, mas Neuer salvou. Logo, o Bayern acordou, com Sané obrigando o goleiro a outra grande defesa. O time seguiu sem sorte nas finalizações e foi para o intervalo com uma magra vantagem de 1 a 0, mesmo com 80% de posse de bola e 15 a 5 em finalizações.

No segundo tempo, o Bayern seguiu pressionando. Aos nove, Sané recebeu desmarcado pela esquerda e, na marca do pênalti, chutou em cima de Takekc, que fez defesa segura. O treinador do Bayern, Company, tirou Thomas Müller e Tel, e colocou dois titulares, Coman e Musiala, e a coisa melhorou. Afinal, aos 18 minutos, o artilheiro Kane, que estava apagado, apareceu. Concluiu cruzamento de Musiala para, de cabeça, fazer 2 a 0.

Apesar do jogo até sonolento, a torcida do Bayern não desanimou. Seguiu cantando até o fim, muitas vezes puxando no lalalá a tradicional “Aquarela Brasileira”. E ficou ainda mais feliz quando, aos 37, Coman ficou com sobra de chute de Gnabry e ampliou. Aos 4, Tolic, num belogol, marcou para o Slovan. Placar final em 3 a 1. Agora, para o Bayern, que venha a repescagem. Será contra o City?