Al-Nassr avança em negociação por atacante do Aston Villa

Jhon Durán é nome de interesse por parte do clube onde atua CR7

Artilheiro do Aston Villa em 2024/2025 (12 gols e cinco assistências em 29 compromissos), o colombiano Jhon Durán tem conversas avançadas para deixar o clube inglês . O destino pode ser o Al-Nassr, da Arábia Saudita, que apresentou uma robusta proposta pelo atleta de apenas 21 anos de idade.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os árabes ofereceram 75 milhões de euros entre taxa fixa de transferência e condições esportivas previstas na proposta. Ou seja, uma oferta que chega a casa dos R$ 457,8 milhões na cotação atual.

O aspecto verbal entre as partes caminha de maneira positiva, mas existe um ponto relevante para que a transação avance para o campo formal. Isso porque, em paralelo, o Al-Nassr também negocia a chegada do centroavante nigeriano Victor Boniface, do Bayer Leverkusen.

Dentro do planejamento estabelecido pelo clube da Arábia Saudita, a ideia é de fazer apenas um investimento deste patamar para o setor ofensivo do plantel. Sendo que, nesse sentido, o custo da operação seria de 50 milhões de euros (R$ 305,2 milhões), quantia menor do que a oferta por Durán ao Aston Villa.

Fato é que, no momento, a representação inglesa trata o tema de maneira cautelosa. Não por acaso, mesmo na última rodada da fase de liga da Champions, Jhon Durán começou a partida desta terça-feira (29), contra o Celtic, no banco de reservas.