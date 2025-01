Zagueiro ex-Palmeiras vira potencial caso de sucesso publicitário

Aos 19 anos, Vitor é uma promessa nos gramados, que conquistou o interesse de Pep Guardiola, que pediu sua contratação. Além disso, tornou-se um potencial também fora de campo, pois há grande esperança de crescimento publicitário. A renomada Wolff Sports é responsável por traçar planejamento personalizado para a captação de novos patrocínios. Afinal, a companhia tem a exclusividade na administração e venda da imagem do zagueiro em colaboração com a P&P Sports Management.

O Palmeiras concretizou a venda mais cara de um zagueiro da história do futebol brasileiro. Isso porque o Alviverde negociou o jovem defensor Vitor Reis com o Manchester City, da Inglaterra, por 37 milhões de euros (o equivalente a R$ 232 milhões na cotação atual) . Assim, superou a transação em que Beraldo deixou o São Paulo rumo ao Paris Saint-Germain, da França, por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação do período) em 2024.

O intuito da Wolff Sport, aliás, ressaltou que estão em progresso movimentações estratégicas do posicionamento da imagem de Vitor Reis. O trabalho teve início poucos meses antes da sua transferência do Palmeiras para o Manchester City. Deste modo, a intenção de Fábio Wolff, sócio-diretor da empresa, era provar como é essencial uma mistura entre talento e planejamento extracampo. O executivo também ressaltou que algumas valências do zagueiro fora de campo também contribuíram para o resultado.

“O nosso propósito é demonstrar ao mercado publicitário que, apesar de jovem, o Vitor é um líder nato, discreto, sereno, com excelente postura dentro e fora do campo. Se fosse necessário fazer uma comparação com algum atleta, acredito que o Kaká seja um bom exemplo”, explicou Fábio Wolff.

Rápidos resultados com o processo de desenvolvimento da imagem

O plano já trouxe resultados e Vitor Reis assinou um contrato de parceria com a Reag Investimentos válido por 10 anos. Assim, tornou-se o vínculo mais extenso da história entre um jogador e uma companhia brasileira. Inclusive, em dezembro do ano passado, estendeu seu contrato com a Puma até 2030. A análise do sócio-diretor da Wolff Sports é que o resultado meteórico tem como diferencial o exemplo dos seus familiares, com a convivência diária.

“O Vitor é um menino pé no chão, humilde e extremamente focado. A sinergia entre nós foi imediata, algo que percebi no primeiro encontro. Ele é o tipo de atleta que, apesar da pouca idade, demonstra uma maturidade e responsabilidade impressionantes, algo que reflete claramente o ambiente em que foi criado. O Sandro e a Ana, pais do Vitor, formam uma família estruturada e de ótimos valores. Não é à toa que o casamento com a Reag aconteceu naturalmente. A empresa buscava um embaixador de marca e o Vitor caiu como uma luva”, festejou o executivo.

Impacto na visibilidade com a mudança do Palmeiras para a Inglaterra

O Manchester City anunciou oficialmente a sua contratação em 21 de janeiro e rapidamente o defensor identificou um crescimento digital com a mudança. As publicações em parceria com o clube inglês passaram das 11 milhões de visualizações no Instagram. O defensor também ganhou aproximadamente 100 mil seguidores em menos de um dia. A postagem da divulgação de sua chegada supera as 30 milhões de visualizações até a última sexta-feira (24).