Roma cogita a contratação de Casemiro para substituir possível saída de argentino

Com a possível saída de Leandro Paredes para o Boca Juniors, a Roma já definiu o nome do substituto. Trata-se do brasileiro Casemiro, que atualmente defende as cores do Manchester United. Nesse sentido, o intuito é trazer o meio-campista, de 32 anos, por empréstimo até o final da temporada 2024/25, segundo a SkySports.

Por outro lado, cabe salientar que a negociação do argentino com o clube xeneize é considerada difícil por conta do alto salário. No entanto, a gestão de Riquelme segue na busca pelo jogador campeão da Copa do Mundo de 2022.