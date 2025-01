Jürgen Klopp vai ao Allianz acompanhar Palmeiras e Bragantino

Diretor global de futebol da Red Bull está no Brasil e está no Allianz Parque para assistir o duelo do Massa Bruta / Crédito: Jogada 10

A partida entre Palmeiras e Bragantino tem um espectador ilustre na noite desta terça-feira (28). O alemão Jürgen Klopp está presente no Allianz Parque para acompanhar o duelo do Massa Bruta, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Klopp ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull. O alemão chegou ao país nesta terça e veio conhecer a estrutura do Massa, com uma visita ao centro de treinamentos, em Atibaia. Além da partida contra o Palmeiras, o dirigente acompanhará o duelo contra o Novorizontino, na próxima sexta (31), em Bragança Paulista.

No Allianz, ganhou uma camisa alviverde de presente da presidente Leila Pereira e atendeu torcedores. Quando esteve no gramado, acabou levando um banho dos jatos de água irrigadores do estádio.