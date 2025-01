Fluminense tenta quebrar jejum em clássico com o Botafogo pelo Carioca

Isso porque a equipe terá que quebrar uma marca negativa contra o rival. No momento, o Alvinegro possui a maior sequência de vitórias da história do clássico (seis, no total), entre 29 de janeiro de 2023 e 21 de setembro de 2024. A última vitória do Tricolor aconteceu no dia 26 de junho de 2022, pelo Brasileirão, com gol de Manoel.

O Fluminense tenta engrenar na reta final da Taça Guanabara para garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Assim, para que isso aconteça, o Tricolor terá pela frente nos próximos quatro jogos, três clássicos. O primeiro deles acontece nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, contra o Botafogo. O duelo tem um incômodo jejum no horizonte (seis derrotas e um empate).

O Botafogo utilizará pela primeira vez no ano sua equipe principal. Isso depois de uma das maiores temporadas de sua história com os títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Além do duelo com o Alvinegro, a equipe mede forças com o Vasco no dia 5 de fevereiro e, em seguida, o time enfrentará o Flamengo, no dia 8. Entre os dois clássicos, há um jogo solto diante do Boavista, no dia 2, na estreia dos comandados de Mano Menezes no Maracanã em 2025.

Por fim, o Departamento Médico irá analisar a situação de Jhon Arias. Ele teve um desconforto muscular, porém já treina com bola ao lado dos companheiros. O colombiano pode estrear em 2025 no clássico ou apenas contra a equipe de Saquarema no próximo final de semana.