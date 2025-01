Ele voltou! Presidente do Santos confirma o retorno de Neymar

Em publicação nas redes sociais, mandatário do Peixe confirma a volta do ídolo santista. Anúncio oficial do clube deve acontecer em breve

Neymar está de volta ao Santos. Na tarde desta terça-feira (28/01), o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Com um vídeo narrado pelo próprio dirigente, ele narra a trajetória do astro e no final confirma que o jogador voltou para a Vila Belmiro.