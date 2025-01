De volta ao Santos, Neymar tem patrimônio de cerca de R$ 6 bilhões

Neymar está de volta ao Santos. Após rodar pelo mundo do futebol, passando pela Espanha com o Barcelona, depois pela França com o PSG e, por fim, pela Arábia Saudita com o Al-Hilal, o atacante brasileiro retorna a sua casa. Aliás, em toda essa trajetória, ele colecionou gols, bons jogos e, claro, uma boa fortuna.

O patrimônio do jogador é bilionário e diversificado. Afinal, não é só de dinheiro que vive um atleta, mas também de bons investimentos.