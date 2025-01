Cano entra no top 5 de estrangeiros com mais jogos pelo Fluminense

Atleta chega a 175 jogos com a camisa tricolor, na partida com o Madureira, e ultrapassa seu compatriota Espinelli, que atuou entre 1939 e 1945 / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Fluminense, Germán Cano tem enfileirado recordes desde que chegou ao clube. Desta vez, ao entrar em campo na partida contra o Madureira, no último domingo (26), o argentino chegou a 175 jogos e entrou no top 5 de estrangeiros que mais vezes defenderam o Tricolor. Ele, então, ultrapassou seu compatriota Espinelli, que atuou entre 1939 e 1945. Dessa forma, o atacante agora faz companhia para seu companheiro de equipe Jhon Arias, que ocupa a quarta colocação do ranking, com 195 jogos. Ambos foram essenciais nas conquistas da Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024, títulos inéditos na história do clube.

Vale lembrar que o primeiro colocado do levantamento é Darío Conca, protagonista do título brasileiro de 2010, que disputou 272 partidas pelo clube.

Marcas importantes Desde que chegou ao Fluminense, Germán Cano vem alcançando diversas marcas importantes e conquistando o coração da torcida. O atacante é o segundo maior artilheiro do clube no século (93 gols) e terceiro estrangeiro com mais gols. Além disso, é o maior artilheiro da história do clube carioca em uma mesma temporada em jogos oficiais (2022, 44 gols) e o maior artilheiro da história do time na Libertadores (17 gols).