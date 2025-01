Alisson retoma confiança no São Paulo e sonha com Seleção

Meia volta ao alto nível após superar grave lesão e entra no radar de Dorival Júnior para futuras convocações

O São Paulo ganhou um grande reforço para esta temporada. Mas não estamos falando de Oscar ou Enzo Díaz. Também de nenhuma joia da base do clube. Mas sim de Alisson. O meio-campista mostra estar 100% neste início de temporada, retomou sua confiança após se lesionar gravemente no ano passado e agora sonha com a Seleção Brasileira.