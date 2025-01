Valorizado no Botafogo, Igor Jesus recusa proposta da Inglaterra

Nottingham Forest fez oferta de 30 milhões de euros (R$ 185,8 milhões, na cotação atual), no entanto, atacante prefere ficar no Glorioso

O Botafogo segue recebendo ofertas por seus jogadores, principalmente aqueles que brilharam em 2024. Agora, a bola da vez foi o atacante Igor Jesus. O Nottingham Forest, da Inglaterra, apresentou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 185,8 milhões, na cotação atual), mas o clube recusou a oferta.

Com a negativa direta do atacante, os clubes sequer iniciaram negociações. Apesar de a diretoria do Botafogo ter considerado a proposta interessante pelos valores envolvidos, Igor Jesus optou por permanecer no clube. A informação é do portal ge.