São Paulo encaminha venda de William Gomes ao Porto

William Gomes, aliás, esteve no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (27/01) para se despedir dos companheiros. A tendência é que ele viaje para Portugal nesta terça (28/01) e assine um contrato de cinco temporadas com o clube português. O São Paulo vai manter 20% dos direitos econômicos do atleta visando a uma futura venda.

O São Paulo encaminhou a venda do atacante William Gomes para o Porto. O empresário do jogador está em Portugal para fechar a negociação em definitivo. A transferência também deve impactar na liberação imediata de Wendell, que já tem um pré-contrato com o Tricolor , mas chegaria ao clube apenas no meio do ano.

O nome de William Gomes surgiu em conversas com o Porto sobre Wendell ainda no ano passado. Durante as negociações, o clube português sugeriu diversos negócios, que envolviam jogadores como Moreira, William e até o atacante Ferreira. Contudo, o nome do atacante das categorias da base foi o que mais evoluiu.

A ida do jovem para o Porto deve acarretar na chegada antecipada de Wendell no São Paulo. O lateral-esquerdo já tem um pré-contrato com o Tricolor, mas o clube português dificultava a saída de imediato. Agora, as tratativas devem ser facilitadas com a saída do garoto.

Em 2024, William Gomes fez 16 partidas e marcou três gols. Existia uma expectativa que ele ganhasse mais oportunidades com Zubeldía nesta temporada. O São Paulo, por sua vez, precisando reforçar seu caixa com vendas, viu uma boa oportunidade de ganhar uma boa quantia ao negociar uma de suas grandes joias do elenco.

