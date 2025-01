Roger analisa promover estreia de reforço do Inter no duelo com o São José

O Inter assegurou seu primeiro resultado positivo na temporada ao vencer por 2 a 0 o Juventude, em duelo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A vitória foi simbólica, já que o adversário foi um algoz na edição passada do Estadual. Também foi um confronto importante para o técnico Roger Machado, já que ele deixou o comando do Jaconero para assumir o Colorado. Por sinal, o treinador estuda a possibilidade de promover a estreia de Johan Carbonero, contratação do clube em 2025.

Isso porque o atacante colombiano já recebeu a liberação para entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Internacional. Outro reforço para a temporada, o zagueiro Kaique Rocha já ficou como opção no banco de reservas. Porém, não foi usado por Roger nesta primeira ocasião. O técnico preferiu manter o jovem Victor Gabriel, que já fez gol pela equipe ao lado de Vitão na zaga. O defensor ganhou espaço pela boa apresentação e pela ausência de Clayton Sampaio, que apresentou dores no tornozelo. Ele sofreu com o problema na primeira etapa do primeiro compromisso do time em 2025 e precisou de substituição.