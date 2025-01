PSG renova contrato de patrocínio de até R$ 434 milhões com Qatar Airways

O PSG anunciou, nesta segunda-feira (27), a renovação de contrato de patrocínio com a empresa aérea Qatar Airways até 2028. Nesse sentido, o clube francês não divulgou valores, mas o jornal “Le Parisien” afirma que será entre 60 e 70 milhões de euros (cerca de R$ 372 milhões a R$ 434 milhões) por ano.

Vale destacar que a companhia é a principal patrocinadora exposta na camisa do Paris Saint-Germain. Tanto de jogos quanto treinos e uniforme de aquecimento, em todas as competições. Além disso, a parceria agora inclui também as marcas Qatar Duty Free e do Aeroporto Internacional Hamad, de Doha, no Qatar.