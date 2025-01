Polícia vai convocar jogadores envolvidos em confusão no Athletiba para depor

Após o apito final no clássico em Curitiba, houve tumulto com pancadaria no Couto Pereira / Crédito: Jogada 10

A Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil do Paraná, vai convocar para depor os jogadores envolvidos na confusão após o apito final no Athletiba, clássico entre Athletico e Coritiba, que aconteceu no último sábado (25) e terminou em 0 a 0 no Couto Pereira. Na ocasião, nove jogadores foram expulsos: cinco do Coxa e quatro do Furacão. Assim, nesta segunda-feira (27), o delegado da Demafe, Luiz Carlos de Oliveira, afirmou em entrevista coletiva que haverá investigação assim que o caso de injúria racial sofrido pelo zagueiro Léo, do Rubro-Negro, avançar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Primeiro vamos fazer a identificação do torcedor que cometeu a injúria racial. Posteriormente, vamos analisar a outra situação (da briga). Algo que ocorreu há dois anos se repetiu e obviamente (os jogadores) serão responsabilizados sobre essa briga lamentável. O torcedor, quando vai ao jogo de futebol, quer ver o espetáculo. Se quiser ver briga, paga MMA”, disse.

O delegado, aliás, refletiu sobre os cenários que poderiam ter acontecido no local com a briga inflamada e pediu mais consientização dos atletas e clubes. “E se a torcida do Coritiba tivesse ido para cima da torcida do Athletico? O que teria acontecido? Uma mortandade? Será que os jogadores e os clubes estão preparados para essa situação? Não podemos prever essa situação, mas com certeza tenho uma preocupação muito grande e preciso que os jogadores e os clubes se conscientizem. Existe rivalidade, são adversários, mas não são inimigos“, comentou.