Palmeiras segue revezamento e retornará com time invicto contra o Bragantino

O Palmeiras encerrou sua preparação para a partida contra o Bragantino, nesta terça-feira (28), às 19h30, no Allianz Parque. Para tentar voltar a vencer, após a derrota contra o Novorizontino, o Verdão seguirá o revezamento do elenco e entrará em campo com o time que venceu Portuguesa e Santos.

No treinamento desta segunda (27), Abel Ferreira realizou dinâmicas táticas, os jogadores realizaram balanços e movimentações específicas. No final, a equipe realizou trabalho de finalizações.