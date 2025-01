Na Supercopa Uruguaia, Nacional bate Peñarol e fica com o título

Confronto no Centenario abriu a temporada 2025 do futebol local

No primeiro encontro decisivo do ano entre os eternos rivais do Uruguai , Nacional e Peñarol, deu Nacional. Pela Supercopa Uruguaia, o Bolso venceu o clássico por 2 a 1 e ficou com a taça pela terceira vez. Com isso, se torna, ao lado do Liverpool, o maior vencedor da competição que existe desde 2018.

O primeiro gol da partida que aconteceu no Centenario saiu aos 32 minutos em penalidade com a ajuda do Árbitro de Vídeo. Logo após cruzamento na área, Jeremia Recoba tentou o cabeceio e Rodrigo Pérez tocou a bola com o braço dentro da grande área. Após revisão, o árbitro decidiu por marcar o pênalti que Nico López encheu o pé e abriu a contagem na cidade de Montevidéu.

Aos 43, a vantagem do Trico ficou ainda maior graças a lance que começou em uma bola parada. Nico López bateu falta que espirrou na barreira e, no rebote, o próprio Nico deu passe que virou uma bela assistência. Isso porque a pelota foi nos pés de Recoba que, livre de marcação e frente a frente com o goleiro Guillermo De Amores, matou no peito e bateu no canto rasteiro direito para fazer 2 a 0 Nacional.

Tentativa de reação e confusão

Já no segundo tempo, o Peñarol ensaiou uma reação quando diminuiu a contagem graças a Diego García. Nesse sentido, em trama que ocorreu no lado direito do ataque, Javier Cabrera cruzou rasteiro e García chegou batendo de primeira, fugindo do alcance de Luis Mejía.

Nos acréscimos do confronto, uma confusão que começou em choque entre Diego Herazo (Nacional) e Rodrigo Pérez chegou a proporção onde quatro jogadores foram expulsos, dois de cada lado. Entretanto, nada que interferisse no resultado e consequente conquista do Bolso na Supercopa Uruguaia.