Maurício comenta grande início de ano no Palmeiras: ‘Adaptado’

Grande destaque do Verdão neste começo de temporada, meia também comemorou retorno da equipe ao Allianz

O Palmeiras se prepara para encarar o RB Bragantino nesta terça-feira (27/01), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após a derrota para o Novorizontino no último compromisso, o técnico Abel Ferreira deve mandar força máxima para o embate contra o Massa Bruta. Isso inclui o destaque da equipe neste começo de temporada: Maurício.