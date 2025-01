Flamengo vê Inter fazer jogo duro e fica distante de contratar Vitão

Colorado nega nova proposta do Rubro-Negro pelo zagueiro; Modelo de negócio e os valores apresentados não agradam / Crédito: Jogada 10

O Internacional segue fazendo jogo duro para negociar o zagueiro Vitão com o Flamengo. De acordo com o “Uol”, o clube gaúcho recusou uma nova investida do Rubro-Negro, que vê a contratação do jogador ficar ainda mais distante. A equipe carioca, assim, deve encerrar as negociações. A nova oferta do Flamengo foi 1 milhão de euros maior em relação à primeira. Agora, o Rubro-Negro sinalizou que pagaria 7 milhões de euros, além do perdão da dívida de 4 milhões de euros por Thiago Maia. Com a segunda recusa, a tendência é que o Rubro-Negro recue por Vitão. O Inter, afinal, quer entre 14 e 15 milhões de euros pelo defensor, valor considerado alto pelo time carioca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do valor baixo do Flamengo, o Internacional tem desfalques que podem recuar ainda mais sobre uma possível venda. O Colorado perdeu o lateral-direito Bruno Gomes por causa de uma grave lesão no joelho. A contratação de um zagueiro já era uma das primordiais missões do clube na primeira janela da temporada. Assim, a escolha foi por sacramentar o retorno de Kaique Rocha e houve uma alteração de rota. Assim, clube tenta fechar com um substituto de Bruno Gomes.