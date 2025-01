Danilo rescinde com a Juventus e deve chegar na terça para assinar com o Flamengo

Defensor, de 33 anos, está livre no mercado para fazer exames e assinar contrato de dois anos com o clube carioca na próxima terça-feira

Vale lembrar que a rescisão estava encaminhada. Assim, o defensor assinou o distrato logo depois do confronto contra o Napoli no sábado, pelo Campeonato Italiano, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Danilo deu um passo importante para ser o novo reforço do Flamengo para a temporada 2025. Afinal, o jogador rescindiu seu contrato com a Juventus e é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira para fazer exames e assinar por dois anos com o clube carioca. A informação é do portal “ge’.

Nascido em de Bicas (MG), o capitão da Seleção está na Europa desde 2012, e defendeu Porto, Real Madrid, Manchester City e, por último, a Juventus.

Por fim, Danilo entendeu que era necessário voltar ao futebol brasileiro. Mesmo com uma proposta do Santos, clube que o projetou, optou por assinar com o Flamengo. A estrutura, assim como as disputas do Mundial e da Libertadores pesaram na escolha do lateral, que também pode atuar na zaga.