Concorrência supera audiência da Globo com partida pelo Paulista

São Paulo e Corinthians, com transmissão de Cleber Machado, conseguiu atrair o público da tv aberta no domingo

Assim, segundo dados do portal “Teleguiado”, a emissora ultrapassou a Globo e alcançou a liderança entre as TVs abertas em São Paulo com a partida, que chegou a ter 18 pontos durante o confronto.

A Record conseguiu superar a audiência da Globo no domingo (26), com a transmissão da partida São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista no comando de Cléber Machado e comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola.

A Record teve 14,9 pontos de média enquanto a bola estava rolando, ou seja, entre 19h30 e 21h29. Por outro lado, a Globo teve 14,3 de média com a exibição dos programas “Domingão” e “Fantástico”, no mesmo horário.

Durante todo o horário de transmissão do jogo na Record, que começou às 18h, a emissora somou 13,1 pontos de média. A partida atrasou uma hora por conta das fortes chuvas em São Paulo que afetaram o gramado do Morumbis e por isso ficou no ar até às 21h29. Já a Globo, no mesmo período, somou 13,3.

Partida pelo Campeonato Paulista

O clássico paulista teve emoção e mais uma vitória do São Paulo. A equipe venceu o Corinthians por 3 a 1 no Morumbis em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Lucas Moura, duas vezes e Oscar, balançaram as redes para os donos da casa, enquanto Martínez diminuiu para os visitantes.