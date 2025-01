Botafogo recusa propostas de clubes da Série A por Newton

Volante de 24 anos é um dos destaques do Alvinegro no início do Carioca

O volante Newton está valorizado no Botafogo e vem recebendo assédios de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o ‘Jornal O Globo’, o Alvinegro recebeu propostas pelo atleta de 24 anos, uma delas inclusive do Sport. No entanto, a diretoria carioca optou por recusar todas as ofertas.

A ideia do Botafogo é em utilizar Newton no elenco principal na temporada 2025. O jovem volante tem contrato com o clube até o fim de 2027 e tem boa avaliação internamente. Ele, aliás, deve estar na lista de relacionados para o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (29), no Nilton Santos, pela sexta rodada da Taça Guanabara. O jogo marcará a estreia do grupo principal no ano.