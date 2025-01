São Paulo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo, 26/1, o São Paulo e Corinthians fazem o clássico da quarta rodada do Campeonato Paulista, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Atualmente, o Tricolor ocupa a vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos, enquanto o Alvinegro lidera o Grupo A, com nove pontos. Um jogo desta importância merece supercobertura da Voz do Esporte, que começa a transmissão com um esquenta de primeira, a partir das 17h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares.