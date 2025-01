Polícia investigará vandalismo de torcedores do Vasco em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas investiga um ato de vandalismo de torcedores do Vasco na partida contra o Madureira, na última quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. O caso aconteceu antes do jogo, quando um grupo derrubou um portão do setor norte e invadiu o estádio.

A cena assustou, mas ninguém se feriu. O grupo invadiu o estádio pelo portão do setor norte, localizado na Avenida Constantino Nery. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), que administra a Arena da Amazônia, junto com a Polícia Civil do Amazonas, segundo o “ge”.