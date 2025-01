Milan joga mal, mas vira nos acréscimos e vence o Parma

No Italiano, Milanistas perdiam até os 46 da etapa final, mas conseguem um triunfo por 3 a 2 que parecia improvável

O Milan foi aos 34 pontos, em sexto lugar, posição de classificação para Ligas Europeias. O Parma, com 20 pontos, está em o 16º lugar, apenas um ponto acima da da zona de rebaixamento.

Irreconhecível e errando muitos passes, o Milan estava amargando uma inesperada derrota para o Parma por 2 a 1 na manhã deste domingo, 26/1, até os 46 minutos da etapa final. Cancellieri e Del Prato marcaram os gols dos visitantes, enquanto Pulisic descontara para os milanistas. Mas, neste jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano no San Siro, o Rubro-Negro conseguiu virar para 3 a 2 graças gols de Reijnders e Chukwueze.

O primeiro tempo mostrou um Milan com muita dificuldade para chegar à área adversária. Morata foi anulado, mas a única bola boa que chegou, ele estava em posição de impedimento. Morata bateu para o gol, mas o tento foi corretamente anulado. Já o Parma foi muito feliz na chance que teve: um chute de Cancellieri de fora da área foi no canto direito de Maignan. Felizmente, um pênalti infantil de Suziki e Pavlovic, em um escanteio, gerou um pênalti que Pulisic cobrou e deixou o placar empatado em 1 a 1.

No segundo tempo, o Milan foi ainda mais apático, um chute perigoso de Reijnders e nada mais. Assim, deu oportunidade ao Parma, que por pouco não fez um gol com Duric. Maignan salvou. Mas, aos 35 minutos, o Parma fez 2 a 1. Num contra-ataque, Camara avançou pela esquerda, recebeu na frente e chutou. Maignan fez uma grande defesa. Contudo, a sobra ficou com Del Prato, que bateu para a rede.

Virada improvável

O Milan chegou a empatar aos 43 minutos, numa cabeçada de Pavlovic, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Parecia que nada daria certo para o Milan. Mas,aos 47, Reijnders recebeu na área pela direita e bateu com força, vencendo Suzuki e empatando o jogo. Aos 49, veio a virada. Chukwueze, após um cruzamento da esquerda que quase rodou na área, Pavlovic tentou a cabeçada, mas Chukwueze apareceu meio sem jeito e tocou para o gol. Suzuki tentou salvar, mas não deu. O Milan, mesmo jogando mal, conseguiu a vitória por 3 a 2, em um jogo em que a vitória parecia improvável.

Jogos da 22ª rodada do Italiano

Sexta-feira (24/1)

Torino 2x0Cagliari

Sábado (25/1)

Como 1×2 Atalanta

Napoli 2×1 Juventus

Empoli 1×1 Bologna

Domingo (26/1)

Milan 3×2 Parma

Udinese x Roma – 11h

Lecce x Inter de Milão – 14h

Lazio x Fiorentina – 16h45

Segunda-feira (27/1)

Venzia x Verona – 14h30

Genoa x Monza – 16h45