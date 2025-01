Brasil vence a Bolívia no sufoco e ganha fôlego no Sul-Americano Sub-20

Triunfo por 2 a 1 sobre os bolivianos, na tarde deste domingo (26), levou a Seleção à terceira colocação do Grupo B, com três pontos / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira chegou para o compromisso deste domingo (26) como lanterna do Grupo B do Sul-Americano Sub-20 e precisava desesperadamente da vitória. Do ponto de vista do resultado, o triunfo por 2 a 1 sobre a Bolívia era fundamental para seguir sonhando com classificação à próxima fase do torneio. Na visão de desempenho, a Canarinho ficou novamente aquém das expectativas. Com a vitória, o Brasil somou os primeiros três pontos na competição e subiu para terceira colocação. Argentina e Equador, que ainda não jogaram na rodada, figuram na liderança da chave – respectivamente.

Primeiro tempo A Seleção entrou em campo com a árdua missão de apagar o vexame para Argentina na estreia do Sul-Americano: e assim o fez. Iniciou o duelo diante da Bolívia com domínio absoluto da partida e quase abriu o placar aos quatro minutos, com Alisson acertando a trave de Fabian após arriscar um chute seco para o gol.

A pressão brasileira surtiu efeito aos 13 minutos de jogo. Pedrinho bateu escanteio, e Moscardo, bem posicionado, cabeceou para marcar o primeiro gol da Amarelinha no torneio. O tento trouxe entusiasmo ao torcedor, que esperava uma blitz ainda maior na área boliviana, mas isso não aconteceu. O time de Ramon Menezes diminuiu o ritmo, e a Bolívia conseguiu esfriar a partida mesmo sem oferecer muito perigo. Com o jogo truncado no meio, a Seleção passou a apostar na bola longe e foi assim que chegou ao segundo gol. Aos 27′, Bidon arriscou de fora da área e acertou um chute sem chances para o goleiro Fabian. A Bolívia até tentou impor seu ímpeto, mas só conseguiu ameaçar a meta canarinho uma vez, aos 29′. Segundo tempo O que faltou à Bolívia no primeiro tempo, sobrou no início da etapa final. Os bolivianos diminuíram a vantagem brasileira logo no primeiro minuto, com Mark Rodriguez aproveitando a sobra do cruzamento de Paniagua pela direita. A Canarinho, por sua vez, caiu significativamente de rendimento e apresentou muita dificuldade para impor seu ritmo.