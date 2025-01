Volta Redonda x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Volta Redonda e Flamengo têm encontro marcado para este sábado (25/1), às 16h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é válido pela 5ª rodada do Carioca. O duelo, aliás, vai marcar o retorno do elenco principal do Rubro-Negro carioca aos gramados brasileiros após a disputa da FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos. Mas será pedreira. Enquanto o Fla com seu time B (ou C) somou 4 pontos nas quatro primeiras rodadas e está fora do G4, o Voltaço, com nove pontos, é o vice-líder. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 15h (de Brasília). Eduardo Rizzati estará no comando do esquenta e, também, na narração.