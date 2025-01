São Paulo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h

É a final da Copinha. No Pacaembu, o Tricolor tenta acabar com hegemonia do atual campeão Timão

São Paulo e Corinthians decidem neste sábado (25/1), às 10h (de Brasília), no Pacaembu, quem será o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega na final após eliminar o Criciúma na semifinal, enquanto o Timão passou pelo Grêmio. A partida, aliás, também vai marcar a reabertura oficial do estádio Paulo Machado de Carvalho, tradicional palco esportivo da cidade de São Paulo. A Voz do Esporte transmite esta final. Com a bola rolando, Chetistopher Henrique estará na narração.