Rashford quer trocar Manchester United pelo Barcelona e aceita reduzir salário

Fora das listas de relacionados por Ruben Amorim dos últimos cinco jogos, Rashford entende que seu futuro é longe do Manchester United neste momento. Nesse sentido, o atacante, de 27 anos, está disposto até mesmo a reduzir seu salário para atuar em outro grande europeu. De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o atleta tomaria essa decisão para defender as cores do Barcelona. Vale lembrar que o clube catalão vive uma crise econômica e sofreu, recentemente, sanções referentes ao não cumprimento do Fair Play Financeiro. Com isso, ficou impedido de registrar Dani Olmo e Pau Víctor momentaneamente.

Diante disso, Rashford está ciente que os culés necessitam vender jogadores para equilibrar as finanças e cogita reduzir seus ganhos mensais e defender o clube por empréstimo até junho.